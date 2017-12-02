Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:35
Дожать по-чемпионски (10)
Дожать по-чемпионски (10)
16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
16:32
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
Дубль Азара принес "Челси" волевую победу над "Ньюкаслом"
"Челси" дома обыграл "Ньюкасл" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
15 тур
"Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:1
Гол: Азар, 21, Мората, 34, Азар, 74 (пен.) - Гейл, 13
"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Кэйхилл, 81), Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Канте, Азар (Виллиан, 79), Фабрегас (Бакайоко, 79), Мората
"Ньюкасл Юнайтед": Дарлоу, Манкильо, Мбемба, Лежён, Кларк, Мерино (Йедлин, 85), Ритчи, Диаме (Шелви, 75), Мёрфи, Гейл, Перес (Хэйден, 62)
Предупреждения: Кларк, 45+1
Чемпионат Англии
15 тур
"Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:1
Гол: Азар, 21, Мората, 34, Азар, 74 (пен.) - Гейл, 13
"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Кэйхилл, 81), Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Канте, Азар (Виллиан, 79), Фабрегас (Бакайоко, 79), Мората
"Ньюкасл Юнайтед": Дарлоу, Манкильо, Мбемба, Лежён, Кларк, Мерино (Йедлин, 85), Ритчи, Диаме (Шелви, 75), Мёрфи, Гейл, Перес (Хэйден, 62)
Предупреждения: Кларк, 45+1
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.