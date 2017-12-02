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Дубль Азара принес "Челси" волевую победу над "Ньюкаслом"

"Челси" дома обыграл "Ньюкасл" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

15 тур

"Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:1

Гол: Азар, 21, Мората, 34, Азар, 74 (пен.) - Гейл, 13

"Челси": Куртуа, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен (Кэйхилл, 81), Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Канте, Азар (Виллиан, 79), Фабрегас (Бакайоко, 79), Мората

"Ньюкасл Юнайтед": Дарлоу, Манкильо, Мбемба, Лежён, Кларк, Мерино (Йедлин, 85), Ритчи, Диаме (Шелви, 75), Мёрфи, Гейл, Перес (Хэйден, 62)

Предупреждения: Кларк, 45+1
Сегодня, 18:22
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