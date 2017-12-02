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"Локомотив" благодаря голу Фарфана на 90-й минуте обыграл "Рубин"

В матче 19-го тура чемпионата России "Локомотив" одержал победу над "Рубином".

Чемпионат России

19 тур

"Локомотив" – "Рубин" 1:0

Гол: Фарфан, 90

"Локомотив": Коченков, Пейчинович, Виталий Денисов (Лысов, 46), Кверквелия, Михалик (Тарасов, 61), Коломейцев, Игорь Денисов, Антон Миранчук (Эдер, 46), Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан

"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+2), Камболов, Цакташ, М'Вила, Оздоев, Канунников, Азмун (Сорокин, 87)

Предупреждения: Навас, 46, Тарасов, 90, Оздоев, 90+3

Удаления: Навас, 84
Сегодня, 18:27
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54
(4)
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№54 Написал: Бодун Улус Джучи (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: QoshaK
защита и средняя линия я бы назвал лучшей во всем нашем чемпионате

лучшим по итогам первой части чр в составе Локо я бы назвал сухину. профессионал.
Регистрация: 18.11.2017
№53 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поймали фарт
Регистрация: 10.09.2012
№52 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:01) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: KecoH
Бердыева должны были уже давно уволить, но никто это не сделает, к сожалению.


К концу сезона подкрутит где надо и кому надо. В следующем году увидим совсем другой Рубин. )
А Локомотив с победой. Что тут скажешь, действительно дожали.
Регистрация: 6.10.2009
№51 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 18:59) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Шпалыч рулит! Хорошо, что Смородскую отправили нафик.
Регистрация: 10.10.2006
№50 Написал: Hitman (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MrRaf
ВЕСНОЙ ПОСМОТРИМ,КТО БУДЕТ ВЫШЕ!))

чего смотреть то,игры как не было так и не будет,играть дома с автобусным Рубином вторым номером весь матч это по твоему игра?очки у Локомотива есть,но игры нет и если вы этого не понимаете то вы либо недалекие,либо глоры,ничего не имею против Локомотива,более того по мне лучше пусть Локо будет чемпионом,чем бомжекони,но в отношение остального,написал то что есть
Регистрация: 20.04.2017
№49 Написал: Батька (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (3)
online

Молодцы что бьются до конца !! Так и надо вырывать очки !!
В том году примерно так же Спартак на 90+ минутах вырывал несколько раз победы !!
С чемпионства в конце марта все ясно будет если так же весной будут играть и очки набирать отстанут чемпионами ....всем кроме бомжей которые себя уже кароновали в сентябре на радость
Регистрация: 9.09.2016
№48 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Однозначно за Паровоз, чем кто-либо из голубого пула. Спартак уж очень нестабилен.
Регистрация: 12.09.2007
№47 Написал: xarm Питер (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зачем нам стас - носатый.Юрия Палыча, нужно ещё раз пригласить в сборную,с говно-составом лохомотов,берет чемпионат.


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Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009
№46 Написал: miktar (Сегодня, 18:56) #
  • -4
  •  (6)
online

Только не свинари и не придворняги...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№45 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:56) #
  • +3
  •  (3)
online

Рубин всегда был для Локомотива самым не удобным, особенно если там Бердыев. Правильно комментатор сказл, про то что Локомотив не отошел еще от Хабаровска. Плюс тактически большую часть матча Рубин выглядел лучше. Но в атаке у Рубина реально мрак. До штрафной добегают а дальше ни как. Зато в обороне жесткий автобус. Но Локомотив не зря занимает первое место с гандикапом в 6 очков, защита и средняя линия я бы назвал лучшей во всем нашем чемпионате, ну и Фарфан разыгрался. В общем поздравляю Локомотив с победой!
Регистрация: 27.09.2015
№44 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Марципан
Вот это наказание Бердыеву свыше. Бросил Ростов на растерзание, игроков забрал с собой, а результата нет. Боженька все видит.

Было бы так, он с Ростовом должен был выльтет в ФНЛ. Но нет, в Ростове вдруг поперло. Хотя я не думаю, что болелы Ростова следят, что тогда происходило с Рубином. Но намекну - ситуация 1 в 1 была.

Другое дело - что сейчас он обрел любимчиков в каждой зоне. И не дает шансы другим. За это и платиться. Не продай он Жонатаса или ставь Жемалетдинова и Льестенна столько, сколько ставит Канунникова и Азмуна...разве были бы сейчас такие результаты?

Да и откажись ты от этой убогой тактики, скучной, никому не нужной. Где на поле выпускают до 8 защитных игроков! Это бред, а не игра.
Регистрация: 5.08.2015
№43 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
Цитата: MrRaf
тЫ СМЕШОН ,и очень далек от футбола)) больше сказать ты вообще в нем ничего не смыслишь)

это вы глорье тупое смешны,игры при Палыче никогда не было и не будет у Локомотива,в равных составах в позиционной атаке вы нули

Балбес. Очевидный.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№42 Написал: Бодун Улус Джучи (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: kraf
Что значит "не повезло с удалением"?

воот. что ты вчера насчет купленной игры бормотал? давай, анализируй, анализатор. про многоходовочку сухины.
Регистрация: 18.11.2017
№41 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Hitman,Не вижу смысла с тобой дискутировать, ибо ты ты либо очень глуп либо мал)

ВЕСНОЙ ПОСМОТРИМ,КТО БУДЕТ ВЫШЕ!))
Регистрация: 16.02.2016
№40 Написал: Марципан Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Вот это наказание Бердыеву свыше. Бросил Ростов на растерзание, игроков забрал с собой, а результата нет. Боженька все видит.
Регистрация: 9.12.2009
№39 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Этот матч конечно пощекотал нервы, а больше всех ,естественно, удручила игра Зенит, который все еще грезит безоговорочным чемпионством. Локо с победой.
Регистрация: 20.03.2014
№38 Написал: Hitman (Сегодня, 18:51) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MrRaf
тЫ СМЕШОН ,и очень далек от футбола)) больше сказать ты вообще в нем ничего не смыслишь)

это вы глорье тупое смешны,игры при Палыче никогда не было и не будет у Локомотива,в равных составах в позиционной атаке вы нули
Регистрация: 20.04.2017
№37 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:51) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кузбасс
Локомотив забивающий на последних минутах,это канонический Локомотив.

Мы выиграли чемпионат победами на морально волевых.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№36 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 18:51) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Так смешно наблюдать, как порося нализывыют немытые вульвы проводниц......Кто угодно пля! Только не Зенит! )
Регистрация: 24.04.2009
№35 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
Цитата: Rasmuz
Палыча с победой. А Бикеечу очередной раз не повезло, 2/3 матча Рубин имел преимущество. Просто у Локо есть Фарфан, а Рубин своего бомбардира продал.

Спартак когда побеждал 1:0 и дожимал в концовках всю игру на воротах висел и создавал моменты и давление,тут Локо весь матч играет на вынос и практически без ворот и выезжает либо за счет пенальти,либо удалений,поэтому я бы не сравнивал,но то что Палыч старается брать у Карреры какие то вещи,это есть



тЫ СМЕШОН ,и очень далек от футбола)) больше сказать ты вообще в нем ничего не смыслишь)
Регистрация: 16.02.2016
№34 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lokoflesh
Всех паровозов с победой!
Игра катилась к ничьей, но команда смогла добавить в концовке.
Рубин играл нормально, немного не повезло с удалением Наваса.

Что значит "не повезло с удалением"? Удаление там было. Тут Навасу уже ничего не оставалось делать. Скорости уже нет, был уже отыгран и соперник уходил на Джанаева один. Другое дело нужно ли было свистеть СРАЗУ. Там, похоже, первым на мяче и на скорости намечался Миранчук.
Регистрация: 3.06.2014
№33 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:47) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Всех паровозов с победой!
Игра катилась к ничьей, но команда смогла добавить в концовке.
Рубин играл нормально, немного не повезло с удалением Наваса.

Согласен, но добавить без удаления вряд ли бы смогли, присутствует большая доля везения и лучше бы для вас сейчас чемп не прекращался как и для нас.
Поздравляю с победой в первой части.
Регистрация: 2.02.2012
№32 Написал: Hitman (Сегодня, 18:46) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Палыча с победой. А Бикеечу очередной раз не повезло, 2/3 матча Рубин имел преимущество. Просто у Локо есть Фарфан, а Рубин своего бомбардира продал.

Спартак когда побеждал 1:0 и дожимал в концовках всю игру на воротах висел и создавал моменты и давление,тут Локо весь матч играет на вынос и практически без ворот и выезжает либо за счет пенальти,либо удалений,поэтому я бы не сравнивал,но то что Палыч старается брать у Карреры какие то вещи,это есть
Регистрация: 20.04.2017
№31 Написал: boralex саратов (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!!! С Казаном всегда очки тяжело даются. Фара - монстр! Сохраняем отрыв!!!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№30 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (5)
online

Спартак и Локо сыграют в финале супер кубка России


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№29 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Тяжелая победа. Поражаюсь, который раз ЮрПалыч делает "результативеые" замены! Лысов голевую отдал, на Эдере соперник красную заработал. Как Семин чувствует игру, грамотно её перестраивает и усиливает!
Регистрация: 21.03.2011
№28 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
А, еще тетке привет. стрихнину и убице тоже.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№27 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:42) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех паровозов с победой!
Игра катилась к ничьей, но команда смогла добавить в концовке.
Рубин играл нормально, немного не повезло с удалением Наваса.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№26 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Valeri Aseev
У Локо чемпионская игра. Примерно как у наших в прошлом году.Если не станут чемпионами,то винить только себя.

Все правильно , похоже. Только Локо не надо брать Дзюбу зимой.
Регистрация: 20.03.2014
№25 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 18:42) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Видно, что физика сейчас не очень, но даже в таком тяжелом матче смогли вырвать победу. Фарфан молодец! Всегда найдет момент в матче для себя. Лысов понравился больше Тора, что-то Тор кроме как вбрасывать из аута растерял все, что имел. Палычу респект за такой огонь у бровки - в таком возрасте так гореть игрой! Его рык на игроков весь матч не могли заглушить никакие глушилки. С победой!
Регистрация: 23.03.2016
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