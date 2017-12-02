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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дожать по-чемпионски (10)
16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
16:32
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Локомотив" благодаря голу Фарфана на 90-й минуте обыграл "Рубин"
В матче 19-го тура чемпионата России "Локомотив" одержал победу над "Рубином".
Чемпионат России
19 тур
"Локомотив" – "Рубин" 1:0
Гол: Фарфан, 90
"Локомотив": Коченков, Пейчинович, Виталий Денисов (Лысов, 46), Кверквелия, Михалик (Тарасов, 61), Коломейцев, Игорь Денисов, Антон Миранчук (Эдер, 46), Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан
"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+2), Камболов, Цакташ, М'Вила, Оздоев, Канунников, Азмун (Сорокин, 87)
Предупреждения: Навас, 46, Тарасов, 90, Оздоев, 90+3
Удаления: Навас, 84
Чемпионат России
19 тур
"Локомотив" – "Рубин" 1:0
Гол: Фарфан, 90
"Локомотив": Коченков, Пейчинович, Виталий Денисов (Лысов, 46), Кверквелия, Михалик (Тарасов, 61), Коломейцев, Игорь Денисов, Антон Миранчук (Эдер, 46), Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан
"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Навас, Набиуллин (Жемалетдинов, 90+2), Камболов, Цакташ, М'Вила, Оздоев, Канунников, Азмун (Сорокин, 87)
Предупреждения: Навас, 46, Тарасов, 90, Оздоев, 90+3
Удаления: Навас, 84
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