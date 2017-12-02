Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дожать по-чемпионски

Дожать по-чемпионски Классика от команды Бердыева не позволила его команде увезти очко из Москвы после матча с лидером чемпионата России. На 90-ой минуте встречи победу железнодорожникам принёс точный удар Фарфана. Отчёт об этом матче от Rusfootball.info вашему вниманию.










Чемпионат России, 19 тур

"Локомотив" (Москва) 1–0 "Рубин" (Казань)

Гол: Фарфан, 90

"Локомотив": Коченков, Пейчинович, Виталий Денисов (Лысов, 46), Кверквелия, Михалик (Тарасов, 61), Коломейцев, Игорь Денисов, Антон Миранчук (Эдер, 46), Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан

"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Камболов, Цакташ, М'Вила, Оздоев, Канунников, Азмун (Сорокин, 87)

Предупреждения: Тарасов, 90 - Навас, 46

Удаление: Навас, 80



В последнем матче субботней программы 19-го тура российской премьер-лиги в Черкизово между собой встречались лидер чемпионата России московский "Локомотив" и казанский "Рубин", расположившийся перед очной встречей с железнодорожниками на скромной 12-ой строчке турнирной таблицы. Подопечные Курбана Бердыева, забившие прошедшей осенью лишь два гола в десяти матчах национального первенства, вплотную приблизились к опасной зоне "стыковых матчей" (столько же очков, сколько и у "Тосно") и всего на четыре очка опережают "Анжи", который находится в прямой зоне вылета.

Да, пропускают казанцы тоже довольно мало, но чтобы одерживать победы, нужно забивать. В матче с нынешним "Локомотивом" сделать это, по умолчанию, проблематично. Хозяева матча пропустили всего 14 мячей в 18-и турах премьер-лиги, и по этому показателю уступают только "Зениту" и, внимание, "Амкару". А вот в атаке дела у команды Юрия Сёмина таковы, что позволяют держаться на вершине турнирной таблицы с шестиочковым преимуществом. Конкуренты, среди которых "Зенит", "ЦСКА и "Спартак", матчи этого тура уже выиграли, "Локомотив" вышел на поле родного стадиона с целью сохранить комфортное преимущество к долгому зимнему перерыву.

Пока Гильерме и Ари восстанавливаются от травм, Сёмин доверяет место в воротах Коченкову, а острие атаки братьям Миранчукам и Фарфану, который в безальтернативном голосовании стал лучшим игроком ноября в команде. В запасе на сегодняшний матч остались Тарасов и Эдер. У "Рубина" связку форвардов с Азмуном, забившим сборной России в недавнем контрольном матче, но не забивающем в чемпионате, составил Канунников. В воротах место вновь занял Джанаев, окончательно вытеснивший Рыжикова из основы.

Первый тайм получился достаточно бодрым, несмотря на итоговые 0-0. "Рубин" владел преимуществом, играя достаточно подвижно на уютном московском морозце. Начав с пристрелочных попыток Канунникова и Бауэра, гости обозначили свои намерения одержать первую за полтора месяца победу в чемпионате России.

Заводилой казанцев был Азмун. Иранец, персональные поклонники которого с иранским флагом добрались и до Черкизово, активно открывался под навесы крайних защитников своей команды. То ему не хватало немного точности при ударе, то Сердар забирался в офсайд. Большего защита "Локомотива" сделать ему не позволяла.

При этом атака железнодорожников и вовсе не преподносила сюрпризов Сослану Джанаеву. Тот запомнился в первой 45-минутке лишь неудачным обыгрышем с Кудряшовым, из-за чего мяч был потерян, только и всего. Фернандеш передерживал мяч, порой красиво, но безрезультатно, и совершил много потерь мяча. До Фарфана мяч и вовсе не доходил.

Сёмин был настолько разозлён подобной инертностью своих футболистов, что доставалось всем: и бутылке воды, и газону, и судьям в перерыве. Перед вторым таймом он поменял сразу двух игроков: Виталия Денисова и Антона Миранчука заменили Лысов и Эдер. На 60-ой минуте, была сделана и третья замена: вместо Михалика вышел Тарасов.

"Рубин" замен долгое время не делал, игра казанцев полностью устраивала Бердыева. На 68-ой минуте им удалось нанести первый удар в створ ворот Коченкова. Голкипера железнодорожников проверил Цакташ. Тот не замёрз. Хозяева ответили контратакой, в ходе которой Фернандеш навесил из глубины поля на Эдера - мяч прошёл выше ворот.

В борьбе между приверженностью команд к матчам "на ноль" и декабрьским холодом, по которому лучше больше и резче двигаться, победило всё-таки второе. Команда Бердыева не смогла выдержать финальный напор креативной группы атаки железнодорожников, оставшись на последнюю 10-минутку в меньшинстве из-за удаления Сесара Наваса, заработавшего фол последней надежды на Эдере. Фарфан выступил палочкой-выручалочкой и забил победный мяч в ворота Джанаева, воспользовавшись подачей Лысова и отсутствием удалённого высокорослого испанца и переправив снаряд в дальний угол ворот "Рубина". По лицу Курбана Бердыева сразу стало понятно - казанцам не отыграться. Впереди изнуряющая борьба за выживание с одной стороны, и приятное бремя лидерства с другой.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Сегодня, 18:35
Напечатать
9
(3)
№9 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:04) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Valeri Aseev
В следующем году от этой команды останутся одни старые вагоны.Разбегутся игроки после сезона сразу.Да и Палыч спокойно пойдет на отдых...Проект одноразовый,как шприц.

Тут история Жемалетдинова как раз в плюс идет Локомотиву. Да, потеряли перспективного игрока. Но, другим наука - игру нужно ставить ДОМА. А потом уже и смотреть на длинный заграничный рубль. Уверен, он сейчас как раз и-за этого в таком раздрае. Не потому что Рубин на 12 а Локо на первом. Потому что не все в игроцком плане складывается по нарастающему.
Регистрация: 3.06.2014
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Только не надо Локо впадать в эйфорию, а по примеру прошлогоднего Спартака от игры к игре идти к заветной цели.Чувствуется зимой Питер потратит много госбабок по требованию Манчини, так что надо быть к этому готовым.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MrRaf
у НАС проекта как у бомжей нет!!!!

у вас президент топит за бомжей что может быть хуже?
тьфу плять стерлять...


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Valeri Aseev
В следующем году от этой команды останутся одни старые вагоны.Разбегутся игроки после сезона сразу.Да и Палыч спокойно пойдет на отдых...Проект одноразовый,как шприц.

ГЛАВНОЕ ЭТИ ВАГОНЫ РАЗДАВЯТ СТАРУЮ, ДОХЛУЮ ,ВОНЮЧУЮ СВИНЬЮ.
Регистрация: 17.09.2017
№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
на уютном московском морозце.[i][/i]

Автор, это как?
Как на свирепом кожаном диване ?
Регистрация: 3.06.2014
№4 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Локо с победой. А нам - ну хотя-бы дождаться по окончанию сезона смену тренерского штаба и нанятие реального, добропорядочного тренера и менеджмента. Хотя когда в руководстве татары и пилят бабло - надо ли им это?

Фарфан выступил палочкой-выручалочкой и забил победный мяч в ворота Джанаева, воспользовавшись подачей Лысова и отсутствием удалённого высокорослого испанца и переправив снаряд в дальний угол ворот "Рубина".


Вот тут не согласен только. Там уже замены произошли, вышел Сорокин, игра перестроилась. Конкретно на место высокорослого Наваса встал не выскоросолый Сорокин, а ненужный Кудряшвв Бердыева. И сам Бердыев указание дал именно такие (они так расположились после замены). И именно он просрал эту позицию.

Вообще, у нас сейчас играют 4-5 игроков, которые вообще не должны быть в составе. Но их ставят из матча в матч. Чья это проблема? Фарфана? Судьи, который должен за фол последней надежды давать КК? Мне кажется - это проблема тренера, и за это надо отстранять от работы.
Регистрация: 5.08.2015
№3 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 18:47) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Valeri Aseev
В следующем году от этой команды останутся одни старые вагоны.Разбегутся игроки после сезона сразу.Да и Палыч спокойно пойдет на отдых...Проект одноразовый,как шприц.


Игроки точно не уйдут,не за чем! а вообще как бы там не было, тебе то от этого что??

у НАС проекта как у бомжей нет!!!! мы играем с тем,что имеем,и поднимаем СВОЮ,молодежь,СВОЮЮЮЮ!!!!!
Регистрация: 16.02.2016
№2 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: Valeri Aseev
В следующем году от этой команды останутся одни старые вагоны.Разбегутся игроки после сезона сразу.Да и Палыч спокойно пойдет на отдых...Проект одноразовый,как шприц.

Под термин одноразовый и ненадежный подходит история твоего зачатия.
Регистрация: 29.10.2017
№1 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 18:45) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
В следующем году от этой команды останутся одни старые вагоны.Разбегутся игроки после сезона сразу.Да и Палыч спокойно пойдет на отдых...Проект одноразовый,как шприц.
Регистрация: 30.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.