Дожать по-чемпионски

Чемпионат России, 19 тур



"Локомотив" (Москва) 1–0 "Рубин" (Казань)



Гол: Фарфан, 90



"Локомотив": Коченков, Пейчинович, Виталий Денисов (Лысов, 46), Кверквелия, Михалик (Тарасов, 61), Коломейцев, Игорь Денисов, Антон Миранчук (Эдер, 46), Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан



"Рубин": Джанаев, Бауэр, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Камболов, Цакташ, М'Вила, Оздоев, Канунников, Азмун (Сорокин, 87)



Предупреждения: Тарасов, 90 - Навас, 46



Удаление: Навас, 80

Классика от команды Бердыева не позволила его команде увезти очко из Москвы после матча с лидером чемпионата России. На 90-ой минуте встречи победу железнодорожникам принёс точный удар Фарфана. Отчёт об этом матче отвашему вниманию.В последнем матче субботней программы 19-го тура российской премьер-лиги в Черкизово между собой встречались лидер чемпионата России московский "Локомотив" и казанский "Рубин", расположившийся перед очной встречей с железнодорожниками на скромной 12-ой строчке турнирной таблицы. Подопечные Курбана Бердыева, забившие прошедшей осенью лишь два гола в десяти матчах национального первенства, вплотную приблизились к опасной зоне "стыковых матчей" (столько же очков, сколько и у "Тосно") и всего на четыре очка опережают "Анжи", который находится в прямой зоне вылета.Да, пропускают казанцы тоже довольно мало, но чтобы одерживать победы, нужно забивать. В матче с нынешним "Локомотивом" сделать это, по умолчанию, проблематично. Хозяева матча пропустили всего 14 мячей в 18-и турах премьер-лиги, и по этому показателю уступают только "Зениту" и, внимание, "Амкару". А вот в атаке дела у команды Юрия Сёмина таковы, что позволяют держаться на вершине турнирной таблицы с шестиочковым преимуществом. Конкуренты, среди которых "Зенит", "ЦСКА и "Спартак", матчи этого тура уже выиграли, "Локомотив" вышел на поле родного стадиона с целью сохранить комфортное преимущество к долгому зимнему перерыву.Пока Гильерме и Ари восстанавливаются от травм, Сёмин доверяет место в воротах Коченкову, а острие атаки братьям Миранчукам и Фарфану, который в безальтернативном голосовании стал лучшим игроком ноября в команде. В запасе на сегодняшний матч остались Тарасов и Эдер. У "Рубина" связку форвардов с Азмуном, забившим сборной России в недавнем контрольном матче, но не забивающем в чемпионате, составил Канунников. В воротах место вновь занял Джанаев, окончательно вытеснивший Рыжикова из основы.Первый тайм получился достаточно бодрым, несмотря на итоговые 0-0. "Рубин" владел преимуществом, играя достаточно подвижно на уютном московском морозце. Начав с пристрелочных попыток Канунникова и Бауэра, гости обозначили свои намерения одержать первую за полтора месяца победу в чемпионате России.Заводилой казанцев был Азмун. Иранец, персональные поклонники которого с иранским флагом добрались и до Черкизово, активно открывался под навесы крайних защитников своей команды. То ему не хватало немного точности при ударе, то Сердар забирался в офсайд. Большего защита "Локомотива" сделать ему не позволяла.При этом атака железнодорожников и вовсе не преподносила сюрпризов Сослану Джанаеву. Тот запомнился в первой 45-минутке лишь неудачным обыгрышем с Кудряшовым, из-за чего мяч был потерян, только и всего. Фернандеш передерживал мяч, порой красиво, но безрезультатно, и совершил много потерь мяча. До Фарфана мяч и вовсе не доходил.Сёмин был настолько разозлён подобной инертностью своих футболистов, что доставалось всем: и бутылке воды, и газону, и судьям в перерыве. Перед вторым таймом он поменял сразу двух игроков: Виталия Денисова и Антона Миранчука заменили Лысов и Эдер. На 60-ой минуте, была сделана и третья замена: вместо Михалика вышел Тарасов."Рубин" замен долгое время не делал, игра казанцев полностью устраивала Бердыева. На 68-ой минуте им удалось нанести первый удар в створ ворот Коченкова. Голкипера железнодорожников проверил Цакташ. Тот не замёрз. Хозяева ответили контратакой, в ходе которой Фернандеш навесил из глубины поля на Эдера - мяч прошёл выше ворот.В борьбе между приверженностью команд к матчам "на ноль" и декабрьским холодом, по которому лучше больше и резче двигаться, победило всё-таки второе. Команда Бердыева не смогла выдержать финальный напор креативной группы атаки железнодорожников, оставшись на последнюю 10-минутку в меньшинстве из-за удаления Сесара Наваса, заработавшего фол последней надежды на Эдере. Фарфан выступил палочкой-выручалочкой и забил победный мяч в ворота Джанаева, воспользовавшись подачей Лысова и отсутствием удалённого высокорослого испанца и переправив снаряд в дальний угол ворот "Рубина". По лицу Курбана Бердыева сразу стало понятно - казанцам не отыграться. Впереди изнуряющая борьба за выживание с одной стороны, и приятное бремя лидерства с другой.