Курбан Бердыев: в целом неплохую игру провели

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата России (0:1) подвел итоги встречи."В целом неплохую игру провели. Перестроение в конце матча, потеря концентрации. Уж сколько работаем над этим. Видимо, мало, еще будем работать", - сказал Бердыев.