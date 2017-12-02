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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Курбан Бердыев: в целом неплохую игру провели
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата России (0:1) подвел итоги встречи.
"В целом неплохую игру провели. Перестроение в конце матча, потеря концентрации. Уж сколько работаем над этим. Видимо, мало, еще будем работать", - сказал Бердыев.
"В целом неплохую игру провели. Перестроение в конце матча, потеря концентрации. Уж сколько работаем над этим. Видимо, мало, еще будем работать", - сказал Бердыев.
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