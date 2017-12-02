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Курбан Бердыев: в целом неплохую игру провели

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата России (0:1) подвел итоги встречи.

"В целом неплохую игру провели. Перестроение в конце матча, потеря концентрации. Уж сколько работаем над этим. Видимо, мало, еще будем работать", - сказал Бердыев.
Сегодня, 18:59
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№1 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Рубин»
Да что не плохую то - просто восхитительную!

Хрен пойми какой матч не забиваем, Азмун и Канунников в старте с 1 голом на двоих за чемпионат, в каждом матче по 7-8 защитников и не знаем вообще что делать в атаке. Тут не работать надо, тут увольняться надо.
Регистрация: 5.08.2015
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