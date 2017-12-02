Юрий Семин: такой тяжелой игры в этом сезоне еще не было

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России."Предугадать было очень сложно, что мы при своих построениях можем выиграть, но перестроения в перерыве помогли нам уровнять игру, потому что в первом тайме проигрывали во многих эпизодах. Моментов у наших не было, но и у нас тоже. Во втором тайме молодцы ребята – нашли силы, правильно перестроились, ну а удаление – это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее него. В целом я доволен, тяжелейшая игра. Такой тяжелой еще не было. "Рубин" играл в обороне очень сильно", - сказал Семин.