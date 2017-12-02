Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Семин: такой тяжелой игры в этом сезоне еще не было

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России.

"Предугадать было очень сложно, что мы при своих построениях можем выиграть, но перестроения в перерыве помогли нам уровнять игру, потому что в первом тайме проигрывали во многих эпизодах. Моментов у наших не было, но и у нас тоже. Во втором тайме молодцы ребята – нашли силы, правильно перестроились, ну а удаление – это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее него. В целом я доволен, тяжелейшая игра. Такой тяжелой еще не было. "Рубин" играл в обороне очень сильно", - сказал Семин.
Сегодня, 19:04
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 13iv74
Была. СО Спартаком... Но судья помог локо...

Не, Самедов! smirk
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Была. СО Спартаком... Но судья помог локо...
Регистрация: 22.11.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.