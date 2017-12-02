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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: такой тяжелой игры в этом сезоне еще не было
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Рубином" в матче 19-го тура чемпионата России.
"Предугадать было очень сложно, что мы при своих построениях можем выиграть, но перестроения в перерыве помогли нам уровнять игру, потому что в первом тайме проигрывали во многих эпизодах. Моментов у наших не было, но и у нас тоже. Во втором тайме молодцы ребята – нашли силы, правильно перестроились, ну а удаление – это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее него. В целом я доволен, тяжелейшая игра. Такой тяжелой еще не было. "Рубин" играл в обороне очень сильно", - сказал Семин.
"Предугадать было очень сложно, что мы при своих построениях можем выиграть, но перестроения в перерыве помогли нам уровнять игру, потому что в первом тайме проигрывали во многих эпизодах. Моментов у наших не было, но и у нас тоже. Во втором тайме молодцы ребята – нашли силы, правильно перестроились, ну а удаление – это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее него. В целом я доволен, тяжелейшая игра. Такой тяжелой еще не было. "Рубин" играл в обороне очень сильно", - сказал Семин.
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