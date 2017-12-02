Виктория Лопырева пригласила болельщиков сборной Ирана в Россию на ЧМ-2018

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева пригласила болельщиков сборной Ирана посетить чемпионат мира следующим летом."Хочу поздравить Иран с выходом на чемпионат мира, который пройдет в России. Мы ждем гостей и болельщиков из Ирана в нашей стране.Мы будем вам рады. Добро пожаловать в Россию", – сказала Лопырева.