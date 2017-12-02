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"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" разгромил "Брайтон"

"Ливерпуль" на выезде со счётом 5:1 победил "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 15-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии

15 тур

"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Ливерпуль" 1:5

Голы: Джан, 30, Фирмино, 32, Фирмино, 48, Мюррей, 51 (пен.), Коутиньо, 87, Данк, 89 (авто.)

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор (Скелотто, 70), Бонг, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар (Марч, 70), Проппер, Гросс, Мюррей, Браун (Искьердо, 70)

"Ливерпуль": Миньоле, Робертсон, Ловрен, Александер-Арнольд, Хендерсон (Груич, 90), Джан, Милнер, Вейналдум, Коутиньо, Салах (Окслейд-Чемберлен, 80), Фирмино (Соланке, 88)

Предупреждения: Сальтор, 61

"Эвертон" – "Хаддерсфилд Таун" 2:0

Голы: Сигурдссон, 47, Калверт-Льюин, 73

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Уильямс, Гейе, Леннон (Лукман, 71), Дэвис (Шнейдерлен, 66), Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни (Кин, 80)

"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Мэлоун (Мунье, 71), Йоргенсен, Шиндлер, Уильямс, Муй, Инс, Качунга, Депуатр, Куанер (Палмер, 46)

Предупреждения: Мэлоун, 22, Кенни, 23, Дэвис, 24

"Уотфорд" – "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Кабазель, 13, Мин, 25

"Уотфорд": Гомес, Фемения, Зегелар, Кабазель (Капу, 64), Прёдль, Мариаппа, Дукуре, Клеверли (Грэй, 88), Перейра (Каррильо, 67), Дини, Ришарлисон

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Вертонген, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 64), Дембеле, Алли (Уинкс, 86), Мин (Ламела, 77), Кейн

Предупреждения: Клеверли, 36, Кабазель, 50, Вертонген, 71, Зегелар, 73, Ришарлисон, 89

Удаления: Санчес, 52
Сегодня, 20:12
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3
(1)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой, Ливерпуль! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:17) #
  • +2
  •  (4)
online

Ливер издевается над мясом что ли? Счет какой то подозрительный )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: spiri (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
с такой игрой у СМ мало шансов.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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