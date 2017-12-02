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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:08
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
19:48
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16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
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16:32
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Ливерпуль" перед матчем со "Спартаком" разгромил "Брайтон"
"Ливерпуль" на выезде со счётом 5:1 победил "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 15-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии
15 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Ливерпуль" 1:5
Голы: Джан, 30, Фирмино, 32, Фирмино, 48, Мюррей, 51 (пен.), Коутиньо, 87, Данк, 89 (авто.)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор (Скелотто, 70), Бонг, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар (Марч, 70), Проппер, Гросс, Мюррей, Браун (Искьердо, 70)
"Ливерпуль": Миньоле, Робертсон, Ловрен, Александер-Арнольд, Хендерсон (Груич, 90), Джан, Милнер, Вейналдум, Коутиньо, Салах (Окслейд-Чемберлен, 80), Фирмино (Соланке, 88)
Предупреждения: Сальтор, 61
"Эвертон" – "Хаддерсфилд Таун" 2:0
Голы: Сигурдссон, 47, Калверт-Льюин, 73
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Уильямс, Гейе, Леннон (Лукман, 71), Дэвис (Шнейдерлен, 66), Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни (Кин, 80)
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Мэлоун (Мунье, 71), Йоргенсен, Шиндлер, Уильямс, Муй, Инс, Качунга, Депуатр, Куанер (Палмер, 46)
Предупреждения: Мэлоун, 22, Кенни, 23, Дэвис, 24
"Уотфорд" – "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Кабазель, 13, Мин, 25
"Уотфорд": Гомес, Фемения, Зегелар, Кабазель (Капу, 64), Прёдль, Мариаппа, Дукуре, Клеверли (Грэй, 88), Перейра (Каррильо, 67), Дини, Ришарлисон
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Вертонген, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 64), Дембеле, Алли (Уинкс, 86), Мин (Ламела, 77), Кейн
Предупреждения: Клеверли, 36, Кабазель, 50, Вертонген, 71, Зегелар, 73, Ришарлисон, 89
Удаления: Санчес, 52
Чемпионат Англии
15 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Ливерпуль" 1:5
Голы: Джан, 30, Фирмино, 32, Фирмино, 48, Мюррей, 51 (пен.), Коутиньо, 87, Данк, 89 (авто.)
"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Сальтор (Скелотто, 70), Бонг, Даффи, Данк, Стивенс, Кнокар (Марч, 70), Проппер, Гросс, Мюррей, Браун (Искьердо, 70)
"Ливерпуль": Миньоле, Робертсон, Ловрен, Александер-Арнольд, Хендерсон (Груич, 90), Джан, Милнер, Вейналдум, Коутиньо, Салах (Окслейд-Чемберлен, 80), Фирмино (Соланке, 88)
Предупреждения: Сальтор, 61
"Эвертон" – "Хаддерсфилд Таун" 2:0
Голы: Сигурдссон, 47, Калверт-Льюин, 73
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мартина, Холгейт, Уильямс, Гейе, Леннон (Лукман, 71), Дэвис (Шнейдерлен, 66), Сигурдссон, Калверт-Льюин, Руни (Кин, 80)
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Мэлоун (Мунье, 71), Йоргенсен, Шиндлер, Уильямс, Муй, Инс, Качунга, Депуатр, Куанер (Палмер, 46)
Предупреждения: Мэлоун, 22, Кенни, 23, Дэвис, 24
"Уотфорд" – "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Кабазель, 13, Мин, 25
"Уотфорд": Гомес, Фемения, Зегелар, Кабазель (Капу, 64), Прёдль, Мариаппа, Дукуре, Клеверли (Грэй, 88), Перейра (Каррильо, 67), Дини, Ришарлисон
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Санчес, Вертонген, Дайер, Эриксен (Сиссоко, 64), Дембеле, Алли (Уинкс, 86), Мин (Ламела, 77), Кейн
Предупреждения: Клеверли, 36, Кабазель, 50, Вертонген, 71, Зегелар, 73, Ришарлисон, 89
Удаления: Санчес, 52
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