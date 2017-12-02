"Халл Сити" на 95-й минуте вырвал ничью в матче с "Шеффилд Уэнсдей"

"Халл Сити" вырвал ничью в матче с "Шеффилд Уэнсдей" в матче 20-го тура Чемпионшипа - 2:2.В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. Во второй половине игры Гари Хупер оформил дубль, а на 95-й минуте Майкл Доусон вырвал для "тигров" ничью.Серия «Халла» без побед достигла семи матчей, команда набрала 19 очков и занимает 20-е место в таблице.