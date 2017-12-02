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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан (1)
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Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
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"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Халл Сити" на 95-й минуте вырвал ничью в матче с "Шеффилд Уэнсдей"
"Халл Сити" вырвал ничью в матче с "Шеффилд Уэнсдей" в матче 20-го тура Чемпионшипа - 2:2.
В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. Во второй половине игры Гари Хупер оформил дубль, а на 95-й минуте Майкл Доусон вырвал для "тигров" ничью.
Серия «Халла» без побед достигла семи матчей, команда набрала 19 очков и занимает 20-е место в таблице.
В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. Во второй половине игры Гари Хупер оформил дубль, а на 95-й минуте Майкл Доусон вырвал для "тигров" ничью.
Серия «Халла» без побед достигла семи матчей, команда набрала 19 очков и занимает 20-е место в таблице.
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