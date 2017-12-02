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"Халл Сити" на 95-й минуте вырвал ничью в матче с "Шеффилд Уэнсдей"

"Халл Сити" вырвал ничью в матче с "Шеффилд Уэнсдей" в матче 20-го тура Чемпионшипа - 2:2.

В первом тайме Фрейзер Кэмпбелл вывел команду российского специалиста Леонида Слуцкого вперёд. Во второй половине игры Гари Хупер оформил дубль, а на 95-й минуте Майкл Доусон вырвал для "тигров" ничью.

Серия «Халла» без побед достигла семи матчей, команда набрала 19 очков и занимает 20-е место в таблице.
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну всё, теперь точно не уволят..
Чё-ж теперь делать то будет?


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Регистрация: 18.07.2009
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