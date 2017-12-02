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"Атлетико" одержал волевую победу над "Реалом Сосьедад"

"Атлетико" на своём поле одержал победу над "Реалом Сосьедад" в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

14 тур

"Атлетико" М – "Реал Сосьедад" 2:1

Голы: Жозе, 29 (пен.), Луис, 63, Гризманн, 88

"Атлетико" М: Облак, Луис, Хименес, Годин, Тейе, Габи, Сауль, Коке, Корреа (Феррейра-Карраско, 70), Гамейро (Торрес, 70), Гризманн (Фернандес, 90+1)

"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Родригеш, Элустондо, Мартинес, Субельдия, Ильяраменди, Сурутуса, Прието (Каналес, 70), Оярсабаль (Вела, 90), Жозе

Предупреждения: Годин, 40, Прието, 50, Рульи, 73
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