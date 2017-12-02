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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:32
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Алексей Евсеев: если считать по моментам, результат справедлив. Если по игре, то нет (видео) (4)
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (8)
"Атлетико" одержал волевую победу над "Реалом Сосьедад"
"Атлетико" на своём поле одержал победу над "Реалом Сосьедад" в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
14 тур
"Атлетико" М – "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Жозе, 29 (пен.), Луис, 63, Гризманн, 88
"Атлетико" М: Облак, Луис, Хименес, Годин, Тейе, Габи, Сауль, Коке, Корреа (Феррейра-Карраско, 70), Гамейро (Торрес, 70), Гризманн (Фернандес, 90+1)
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Родригеш, Элустондо, Мартинес, Субельдия, Ильяраменди, Сурутуса, Прието (Каналес, 70), Оярсабаль (Вела, 90), Жозе
Предупреждения: Годин, 40, Прието, 50, Рульи, 73
Чемпионат Испании
14 тур
"Атлетико" М – "Реал Сосьедад" 2:1
Голы: Жозе, 29 (пен.), Луис, 63, Гризманн, 88
"Атлетико" М: Облак, Луис, Хименес, Годин, Тейе, Габи, Сауль, Коке, Корреа (Феррейра-Карраско, 70), Гамейро (Торрес, 70), Гризманн (Фернандес, 90+1)
"Реал Сосьедад": Рульи, Арсальюс, Родригеш, Элустондо, Мартинес, Субельдия, Ильяраменди, Сурутуса, Прието (Каналес, 70), Оярсабаль (Вела, 90), Жозе
Предупреждения: Годин, 40, Прието, 50, Рульи, 73
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