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Олег Шатов: группа сборной на ЧМ-2018? Группа крови. На рукаве

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился мнением о группе сборной России на чемпионате мира.

- Как вам группа сборной России на ЧМ?

- Группа крови. На рукаве, - приводит слова Шатова "Советского спорта в Санкт-Петербурге".
Сегодня, 20:36
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