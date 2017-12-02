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"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне

"ПСЖ" проиграл "Страсбуру" в матче 16-го тура лиги 1 (1:2).

Чемпионат Франции

16 тур

"Страсбург" – "ПСЖ" 2:1

Голы: Кошта, 13, Мбаппе, 42, Баокен, 65

"Страсбург": Камара (Укиджа, 71), Сека, Лала, Мангане, Коне, Аолу, Мартен, Льенар, Терье, Кошта (Гримм, 86), Баокен (Саади, 82)

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио, Пасторе (Чельсо, 81), Дракслер (Верратти, 80), Мария (Кавани, 75), Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Берчиче, 44, Кошта, 50, Льенар, 90+2, Саади, 90+2, Неймар, 90+7, Кимпембе, 90+8, Мартен, 90+8
Теги: ПСЖ
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