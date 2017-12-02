"ПСЖ" потерпел первое поражение в сезоне

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Чемпионат Франции
16 тур
"Страсбург" – "ПСЖ" 2:1
Голы: Кошта, 13, Мбаппе, 42, Баокен, 65
"Страсбург": Камара (Укиджа, 71), Сека, Лала, Мангане, Коне, Аолу, Мартен, Льенар, Терье, Кошта (Гримм, 86), Баокен (Саади, 82)
"ПСЖ": Ареола, Алвес, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио, Пасторе (Чельсо, 81), Дракслер (Верратти, 80), Мария (Кавани, 75), Мбаппе, Неймар
Предупреждения: Берчиче, 44, Кошта, 50, Льенар, 90+2, Саади, 90+2, Неймар, 90+7, Кимпембе, 90+8, Мартен, 90+8
Чемпионат Франции
16 тур
"Страсбург" – "ПСЖ" 2:1
Голы: Кошта, 13, Мбаппе, 42, Баокен, 65
"Страсбург": Камара (Укиджа, 71), Сека, Лала, Мангане, Коне, Аолу, Мартен, Льенар, Терье, Кошта (Гримм, 86), Баокен (Саади, 82)
"ПСЖ": Ареола, Алвес, Берчиче, Маркиньос, Кимпембе, Рабио, Пасторе (Чельсо, 81), Дракслер (Верратти, 80), Мария (Кавани, 75), Мбаппе, Неймар
Предупреждения: Берчиче, 44, Кошта, 50, Льенар, 90+2, Саади, 90+2, Неймар, 90+7, Кимпембе, 90+8, Мартен, 90+8
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