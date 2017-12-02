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Молодежка "Краснодара" забила 8 голов "Ахмату"

"Краснодар" разгромил "Ахмат" в матче 19-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.

Молодежное первенство

19 тур

"Краснодар" – "Ахмат" 8:1

Гол: Сулейманов, 2 (пен.), 75, Сергеев, 10, Ткучев, 17, Уткин, 35, Игнатьев, 45, 50, Яськов, 87 - Идрис Умаев, 62

"Краснодар": Татаев, Игнатьев (Кутовой, 78), Сулейманов (Яськов, 78), Бородин, Сафонов, Голубев, Сергеев (Насонкин, 71), Бочко (Парадин, 56), Ивашин (Куражов, 55), Уткин (Самаренкин, 76), Текучёв (Черников, 55)

"Ахмат": Кадыров (Хизриев, 46), Альсултанов, Исмаилов (Магамаев, 46), Бацуев (Осмаев, 46), Адамов, Абдурахманов, Мальсагов (Адамов, 75), Идрис Умаев (Мацуев, 79), Расул Умаев, Эдиев (Ахильгов, 23), Хубулов (Масаев, 53)

Предупреждения: Адамов, 1, Текучев, 33, Голубев, 47, Абдурахманов, 58, Сулейманов, 58
Теги: Краснодар Ахмат
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