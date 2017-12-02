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"Севилья" обыграла "Депортиво" и обошла "Реал" в таблице

"Севилья" выиграла у "Депортиво" в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Победа позволила севильцам обойти "Реал" и подняться на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

14 тур

"Севилья" – "Депортиво" 2:0

Голы: Бен-Йеддер, 45+1, Крон-Дели, 78

"Севилья": Сория, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Писарро, Гайс, Банега (Навас, 85), Сарабия, Васкес (Крон-Дели, 69), Бен-Йеддер, Нолито (Корреа, 87)

"Депортиво": Рубен, Хуанфран, Наварро, Шёр, Сидней, Гильерме, Борхес (Андоне, 63), Вальверде, Картабия (Хиль, 77), Перес, Лопес (Чолак, 82)

Предупреждения: Картабия, 31, Эскудеро, 38, Сидней, 73, Перес, 86
Теги: Севилья Депортиво
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