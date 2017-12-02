"Севилья" обыграла "Депортиво" и обошла "Реал" в таблице

"Севилья" выиграла у "Депортиво" в матче 14-го тура чемпионата Испании.Победа позволила севильцам обойти "Реал" и подняться на четвертое место в турнирной таблице.Чемпионат Испании14 турБен-Йеддер, 45+1, Крон-Дели, 78"Севилья": Сория, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Писарро, Гайс, Банега (Навас, 85), Сарабия, Васкес (Крон-Дели, 69), Бен-Йеддер, Нолито (Корреа, 87)"Депортиво": Рубен, Хуанфран, Наварро, Шёр, Сидней, Гильерме, Борхес (Андоне, 63), Вальверде, Картабия (Хиль, 77), Перес, Лопес (Чолак, 82)Предупреждения: Картабия, 31, Эскудеро, 38, Сидней, 73, Перес, 86