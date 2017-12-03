Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жозе Моуринью: сказал Де Хеа, что его игра была достойна лучшего вратаря мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:1).

"Арсеналу" удалось провести выдающийся матч, временами они действовали просто потрясающе. Но я хотел бы отметить игру своей команды. В английском языке нет точного слова, которым можно описать действия игроков МЮ. Невероятные действия.

После матча я сказал Де Хеа, что его игра была достойна лучшего вратаря мира. Но и полевые игроки были восхитительны", - цитирует Моуринью ВВС.
Теги: Моуринью де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:00
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: miktar (Сегодня, 00:36) #
  • -2
  •  (2)
online

Ага, а Базель? На кого играли?


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Доложили уже, что Казанский говорил в Москве.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.