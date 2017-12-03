Жозе Моуринью: сказал Де Хеа, что его игра была достойна лучшего вратаря мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:1)."Арсеналу" удалось провести выдающийся матч, временами они действовали просто потрясающе. Но я хотел бы отметить игру своей команды. В английском языке нет точного слова, которым можно описать действия игроков МЮ. Невероятные действия.После матча я сказал Де Хеа, что его игра была достойна лучшего вратаря мира. Но и полевые игроки были восхитительны", - цитирует Моуринью ВВС.