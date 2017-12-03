Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марио Балотелли помог "Ницце" обыграть "Метц"

"Ницца" на своем поле выиграла у "Метца" в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

16 тур

"Ницца" – "Метц" 3:1

Голы: Плеа, 26, Ру, 29, Балотелли, 56, Сент-Максимен, 71

"Ницца": Бенитес, Суке, Жалле, Марлон, Маршан, Сери (Козьелло, 89), Сент-Максимен (Срарфи, 76), Тамез, Лис-Мелу, Плеа, Балотелли

"Метц": Кавасима, Балью (Поблете, 40), Ассу-Экотто, Ривьерес, Ньякат, Дианье, Филиппс, Коад, Доссеви (Нгюэтт, 67), Ру, Ньяне (Ривьер, 80)

Предупреждения: Балью, 38, Нгюэтт, 76
Теги: Ницца Метц
Сегодня, 00:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.