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"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком"

"Атлетик" из Бильбао и "Реал" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

14 тур

"Атлетик" Б – "Реал Мадрид" 0:0

"Атлетик": Аррисабалага - Эчейта, Баленсиага, Де Маркос, (Лекуе, 76), Нуньес - Рауль Гарсия, Микель Рико, Сусаета, Итурраспе, (Сан-Хосе, 44), Иньяки Уильямс - Адурис.

"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос - Модрич, Каземиро, Иско, (Майораль, 82), Кроос - Роналду, Бензема, (Ковачич, 82).

Предупреждения: Рамос, 13, Этчейта, 57, Каземиро, 77, Карвахаль, 90+1, Роналду, 90+2

Удаление: Рамос, 88
Теги: Реал Атлетик
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