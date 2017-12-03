"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком"

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Атлетик" из Бильбао и "Реал" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
14 тур
"Атлетик" Б – "Реал Мадрид" 0:0
"Атлетик": Аррисабалага - Эчейта, Баленсиага, Де Маркос, (Лекуе, 76), Нуньес - Рауль Гарсия, Микель Рико, Сусаета, Итурраспе, (Сан-Хосе, 44), Иньяки Уильямс - Адурис.
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос - Модрич, Каземиро, Иско, (Майораль, 82), Кроос - Роналду, Бензема, (Ковачич, 82).
Предупреждения: Рамос, 13, Этчейта, 57, Каземиро, 77, Карвахаль, 90+1, Роналду, 90+2
Удаление: Рамос, 88
Чемпионат Испании
14 тур
"Атлетик" Б – "Реал Мадрид" 0:0
"Атлетик": Аррисабалага - Эчейта, Баленсиага, Де Маркос, (Лекуе, 76), Нуньес - Рауль Гарсия, Микель Рико, Сусаета, Итурраспе, (Сан-Хосе, 44), Иньяки Уильямс - Адурис.
"Реал Мадрид": Навас - Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос - Модрич, Каземиро, Иско, (Майораль, 82), Кроос - Роналду, Бензема, (Ковачич, 82).
Предупреждения: Рамос, 13, Этчейта, 57, Каземиро, 77, Карвахаль, 90+1, Роналду, 90+2
Удаление: Рамос, 88
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