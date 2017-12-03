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"Торино" и "Аталанта" обменялись голами

Чемпионат Италии

15 тур

"Торино" – "Аталанта" 1:1

Голы: Нкулу, 45, Иличич, 54

"Торино": Сиригу - Нкулу, Ансальди, (Баррека, 15), де Сильвестри, Бурдиссо - Оби, (Бое, 73), Ринкон, Яго Фальке, (Эдера, 80), Базелли, Ляйич - Белотти.

"Аталанта": Бериша - Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои - Фройлер, Спинаццола, Гомес, Кристанте, Куртич, (Иличич, 46), - Петанья, (Корнелиуc, 72).

Предупреждения: Оби, 49, Масьелло, 64, Толои, 85
Теги: Торино Аталанта
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