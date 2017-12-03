Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль назвал команды, которые являются фаворитами чемпионата мира-2018.– Россия!– Думаю, сложно сказать, кто будет победителем. Но мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе, - сказал Пуйоль в эфире программы "Прожекторперисхилтон".