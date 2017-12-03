Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль назвал команды, которые являются фаворитами чемпионата мира-2018.

– Кто фаворит чемпионата мира?

– Россия!

– Нет, мы имеем в виду футбол.

– Думаю, сложно сказать, кто будет победителем. Но мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе, - сказал Пуйоль в эфире программы "Прожекторперисхилтон".
Теги: Пуйоль Сборная России
Сегодня, 01:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.