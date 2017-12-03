Самуэль Юмтити выбыл из строя на восемь недель

Защитник "Барселоны" Самуэль Юмтити пропустит восемь недель из-за повреждения задней поверхности бедра, информирует пресс-служба клуба.Француз получил травму в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2).Юмтити не поможет "Барселоне" в гостевом матче с мадридским "Реалом".