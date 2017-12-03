Тоби Алдервейрелд: надеюсь, через две недели доктора разрешат мне вернуться на поле

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал, как проходит его восстановление после травмы подколенного сухожилия."Мне хочется поскорее вернуться на поле, но в то же время я понимаю, что нужно быть внимательным. Если случится рецидив, то придется пропустить гораздо больше времени. Надеюсь, через две недели доктора разрешат мне вернуться на поле", - цитирует Алдервейрелда The Sun.