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Тоби Алдервейрелд: надеюсь, через две недели доктора разрешат мне вернуться на поле

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал, как проходит его восстановление после травмы подколенного сухожилия.

"Мне хочется поскорее вернуться на поле, но в то же время я понимаю, что нужно быть внимательным. Если случится рецидив, то придется пропустить гораздо больше времени. Надеюсь, через две недели доктора разрешат мне вернуться на поле", - цитирует Алдервейрелда The Sun.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 08:16
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