Антуан Гризманн: победа придаст "Атлетико" уверенности

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании."Мяч упорно не шел в ворота, но благодаря болельщикам и самоотдаче игроков мы добились своего. Победа придаст нам уверенности. Игра была не лучшей, но главное - результат", - цитирует форварда сборной Франции официальный сайт мадридского клуба.