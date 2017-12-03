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Антуан Гризманн: победа придаст "Атлетико" уверенности

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

"Мяч упорно не шел в ворота, но благодаря болельщикам и самоотдаче игроков мы добились своего. Победа придаст нам уверенности. Игра была не лучшей, но главное - результат", - цитирует форварда сборной Франции официальный сайт мадридского клуба.
Теги: Гризманн Атлетико Депортиво
Сегодня, 09:12
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