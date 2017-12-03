Арсен Венгер: отыграться с 0:2 психологически тяжело

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "МЮ" (1:3) В 15-м туре чемпионата Англии отметил, что его подопечные провели неплохой матч."Начали не очень хорошо в обороне, в этом наша вина. У нас были шансы сравнять счет. Хотя отыграться с 0:2 психологически тяжело. Особенно дома. Удивительно, что мы не забили больше, но Давид де Хеа - однозначно игрок матча. Я очень расстроен, потому что мы показали неплохой футбол, но не продемонстрировали ничего в завершении. О судействе я говорить больше не буду", - цитирует Венгера ВВС.