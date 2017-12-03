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Юрген Клопп: "Ливерпулю" нужны очки - мы хотим оставаться как можно ближе к лидерам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Брайтоном в матче 15-го тура чемпионата Англии (5:1).

"Похоже, что "Ливерпуль" летит. К сожалению, это не так, нам нужно очень упорно работать. Нам нужны результаты. Сейчас меня больше интересует следующая игра. Нам нужны очки - мы хотим оставаться как можно ближе к лидерам", - цитирует Клоппа ВВС.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 10:04
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