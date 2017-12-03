Зинедин Зидан: "Реал" отстает на восемь очков, но впереди еще полгода

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что команда еще может изменить ситуацию в турнирной таблице.Вчера "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (0:0). "Сливочные" отстают от лидирующей "Барселоны" на 8 очков."Реал" отстает на восемь очков из-за того, что мы не смогли забить в Бильбао. Три конкурента впереди нас, и это факт. Они этого заслужили. Ни играть еще полгода, и это долгий период", - цитирует Зидана Marca.