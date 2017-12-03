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ЦСКА взял в Манчестер на матч Лиги чемпионов 17 игроков

ЦСКА вылетел в Манчестер на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье и понедельник команда будет тренироваться в Манчестере.

Всего на игру ЦСКА полетел в составе 17 игроков.

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;

полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Александр Макаров;

нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

ПФК ЦСКА
Сегодня, 10:42
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13
(1)
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lacan
При всем уважении к армейцам,проиграют в 2- 3 мяча!Некому играть в нападении- нет Вернблума и Щенникова- основных забивал армейцев, а Игнаш и Васин- эти привезут как минимум 2 мяча!

да уж не дави на больное(

судя по минусам - тут есть пиндосы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:05) #
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Удачи конечно коням, но составчик ппц.
Регистрация: 27.09.2015
№11 Написал: Lacan (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Динамо» М
При всем уважении к армейцам,проиграют в 2- 3 мяча!Некому играть в нападении- нет Вернблума и Щенникова- основных забивал армейцев, а Игнаш и Васин- эти привезут как минимум 2 мяча!
Регистрация: 27.09.2011
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:54) #
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Цитата: LLM
Страно. Нет Натхо и Вернблума. Значит следующая игра с нами для коней вежнее чем лига чемпионов.


Странно, что Вы умеете писать баз мозга. Рефлекторные подёргивания?
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: Kostik (Сегодня, 11:44) #
  • -1
  •  (3)

Это где-то на 0-4 поездочка
Регистрация: 20.03.2008
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:36) #
  • -1
  •  (3)
online

Ритуальный матч. Даже если выиграют (Гинер отдал оставшиеся пальцы и одно ухо) - все равно не выходят. Скорей всего будет разгром.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:30) #
  • -1
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Болеет за:
«Факел»
Жесть! Всего 9 игроков основного состава. Играют в 5 защитников и ни одного запасного, а если что то кто будет защитника играть?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№6 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 11:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: LLM
Страно. Нет Натхо и Вернблума. Значит следующая игра с нами для коней вежнее чем лига чемпионов.



Совсем ку-ку?)) Мания величия?) У них перебор жк
Регистрация: 31.03.2015
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LLM
Значит следующая игра с нами для коней вежнее чем лига чемпионов.

Конечно важнее, поездка в Манчестер это формальность
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 11:19) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: LLM
Страно. Нет Натхо и Вернблума. Значит следующая игра с нами для коней вежнее чем лига чемпионов.

вы слишком много о себе думаете
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 11:08) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: LLM
Страно. Нет Натхо и Вернблума. Значит следующая игра с нами для коней вежнее чем лига чемпионов.

Дисквалификация в связи с перебором желтых карточек.
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: miktar (Сегодня, 11:08) #
  • +6
  •  (6)

Натхо и Вернблум дисквалифицированы на этот матч ЛЧ...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: LLM (Сегодня, 11:06) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Страно. Нет Натхо и Вернблума. Значит следующая игра с нами для коней вежнее чем лига чемпионов.
Регистрация: 21.02.2017
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