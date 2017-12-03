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Поль Погба: надеюсь, важные игроки "Манчестер Сити" получат травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба надеется, что "Манчестер Сити" лишится своих ключевых футболистов из-за травм.

"Верю, в то, что "Манчестер Сити" оступится в будущем. Знаю, что плохо так говорить, но я надеюсь, что их важные игроки скоро получат травмы, как это на данный момент происходит с нашей командой. Тогда "Манчестер Сити" станет слабее", - цитирует Погба The Telegraph.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Сегодня, 11:09
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13
(2)
№13 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 12:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я уж думал совсем епанутых только на русфутболе встретить можно, а тут в самом МЮ реально обезьяна..
Регистрация: 17.07.2014
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж ,добрый малый и главное умный
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: Lacan (Сегодня, 11:49) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Какая же он тварь! Вчера чуть не сломал ногу игроку соперников! Самовлюбленный нигер, позорище для Франции иметь такого африканского ублюдка в своем составе!
Регистрация: 27.09.2011
№10 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
В итоге травму получит Погба

До игры,в одном из пабов Манчестера
Регистрация: 15.08.2016
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну негр, что ещё сказать....Негр не по цвету кожи даже, а негр по состоянию души.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:34) #
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В итоге травму получит Погба
Регистрация: 10.10.2013
№7 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:31) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sheluch
"Что этот нигер себе позволяет?"

По Дарвину это нормально
Регистрация: 15.08.2016
№6 Написал: ramil Россия (Сегодня, 11:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
разум не всегда приходит с возрастом, у некоторых возраст приходит один....
Регистрация: 17.05.2016
№5 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 11:29) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Что этот нигер себе позволяет?"
Регистрация: 17.11.2017
№4 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У негретенка с мозгами рамс. Не красиво и не этично желать сопернику травму.


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№3 Написал: mustang (Сегодня, 11:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ебанат


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я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:22) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
тупой нигер


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 11:15) #
  • 0
  •  (4)

Знаю, что плохо так говорить, но я надеюсь, что их важные игроки скоро получат травмы,

Ну,и дурак...
Регистрация: 7.05.2010
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