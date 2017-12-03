Поль Погба: надеюсь, важные игроки "Манчестер Сити" получат травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба надеется, что "Манчестер Сити" лишится своих ключевых футболистов из-за травм."Верю, в то, что "Манчестер Сити" оступится в будущем. Знаю, что плохо так говорить, но я надеюсь, что их важные игроки скоро получат травмы, как это на данный момент происходит с нашей командой. Тогда "Манчестер Сити" станет слабее", - цитирует Погба The Telegraph.