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"Амкар" победил "Уфу" в молодежном первенстве

"Амкар" обыграл "Уфу" со счетом 2:0 в матче 19-го тура молодежного первенства чемпионата России.

Молодежное первенство

19 тур

"Уфа" – "Амкар" 0:2

"Уфа": Ефимов, Хазиев, Егоров, Кутлусурин, Виденеев, Дивеев, Гумеров, Журавлев, Власов, Дёмин, Мухаметшин.

"Амкар": Седов Е, Алейников, Гусейнов, Вазитдинов, Останин, Седов М, Смецкой, Бурков, Фаррахов, Филиппов, Аушев.
Теги: Амкар Уфа
Сегодня, 11:30
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