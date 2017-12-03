"Амкар" победил "Уфу" в молодежном первенстве

"Амкар" обыграл "Уфу" со счетом 2:0 в матче 19-го тура молодежного первенства чемпионата России.Молодежное первенство19 тур"Уфа": Ефимов, Хазиев, Егоров, Кутлусурин, Виденеев, Дивеев, Гумеров, Журавлев, Власов, Дёмин, Мухаметшин."Амкар": Седов Е, Алейников, Гусейнов, Вазитдинов, Останин, Седов М, Смецкой, Бурков, Фаррахов, Филиппов, Аушев.