Иско: возможно, нам немного не хватает удачи

Полузащитник "Реала" Иско прокомментировал последние неудачи команды.Напомним, что мадридский клуб после 14 матчей в чемпионате Испании занимает четвертое место."Велик соблазн сказать, что команда стала слабее, когда мы не побеждаем. Но у нас такая же команда, что и в прошлом сезоне. Из-за травм мы не можем сыграть в оптимальном составе. Пока нам не хватает забитых голов. Из-за этого и проблемы. В прошлом сезоне мы чаще забивали в конце матчей. Возможно, нам немного не хватает удачи", - цитирует Иско Marca.