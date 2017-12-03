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Иско: возможно, нам немного не хватает удачи

Полузащитник "Реала" Иско прокомментировал последние неудачи команды.

Напомним, что мадридский клуб после 14 матчей в чемпионате Испании занимает четвертое место.

"Велик соблазн сказать, что команда стала слабее, когда мы не побеждаем. Но у нас такая же команда, что и в прошлом сезоне. Из-за травм мы не можем сыграть в оптимальном составе. Пока нам не хватает забитых голов. Из-за этого и проблемы. В прошлом сезоне мы чаще забивали в конце матчей. Возможно, нам немного не хватает удачи", - цитирует Иско Marca.
Сегодня, 11:44
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