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Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо выписан из больницы

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо выписан из больницы, сообщает Fourfourtwo.

Четыре дня назад специалист перенес операцию по удалению рака предстательной железы. Аргентинец продолжит восстановление дома.
Теги: Севилья
Сегодня, 12:14
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:21) #
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online

Здоровья тренеру.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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