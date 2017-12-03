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Джордан Хендерсон: должны сыграть со "Спартаком" так, как в последние пару недель

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" заявил, что все футболисты выглядят свежо.

"Ливерпуль" ждет важная игра в середине недели. Нам надо продолжать играть, как в последние пару недель, тогда нас ждет хороший вечер на "Энфилде". Ротация работает хорошо, все игроки выглядят свежо. Когда вы не попадаете в стартовый состав, у вас есть чувство разочарования, но при этом вы будете готовы к следующей игре", - цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 12:25
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