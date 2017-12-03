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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:06
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
08:04
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
01:00
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
00:40
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"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Вчера, 23:32
Гильерме: уже очень хочется на поле
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Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (4)
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Сергей Анохин: cборной России нужно избежать шапкозакидательских настроений после жеребьевки ЧМ
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Григорий Иванов: думаю, "Уралу" пока рановато в еврокубки (5)
Джордан Хендерсон: должны сыграть со "Спартаком" так, как в последние пару недель
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" заявил, что все футболисты выглядят свежо.
"Ливерпуль" ждет важная игра в середине недели. Нам надо продолжать играть, как в последние пару недель, тогда нас ждет хороший вечер на "Энфилде". Ротация работает хорошо, все игроки выглядят свежо. Когда вы не попадаете в стартовый состав, у вас есть чувство разочарования, но при этом вы будете готовы к следующей игре", - цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.
"Ливерпуль" ждет важная игра в середине недели. Нам надо продолжать играть, как в последние пару недель, тогда нас ждет хороший вечер на "Энфилде". Ротация работает хорошо, все игроки выглядят свежо. Когда вы не попадаете в стартовый состав, у вас есть чувство разочарования, но при этом вы будете готовы к следующей игре", - цитирует Хендерсона официальный сайт клуба.
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