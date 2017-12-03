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Главный тренер сборной Египта: "Реал" заинтересован в подписании Салаха

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер сообщил, что "Реал" проявляет интерес к форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

"У меня есть подтвержденная информация о том, что "Реал" заинтересован в подписании Салаха. Салах сейчас переживает невероятный момент. Это уникальная ситуация", - цитирует Купера Marca.
Сегодня, 13:17
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