Главный тренер сборной Египта: "Реал" заинтересован в подписании Салаха

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер сообщил, что "Реал" проявляет интерес к форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху."У меня есть подтвержденная информация о том, что "Реал" заинтересован в подписании Салаха. Салах сейчас переживает невероятный момент. Это уникальная ситуация", - цитирует Купера Marca.