Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" - "Амкар": команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Амкара" на матч 19-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Кротов, Игбун.

Запасные: Шелия, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Безденежных, Карп, Обляков, Абдулавов, Фатай.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Конде, Шаваев, Форбс, Баланович, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Теги: Уфа Амкар
Сегодня, 13:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.