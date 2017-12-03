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Гильерме поработал диктором на матче с "Рубином" (видео)

Вратарь "Локомотива" Гильерме поработал диктором на стадионе железнодорожников во время первого тайма матча 19-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0).

Голкипер, продолжающий восстановление после травмы, отметил, что из дикторской рубки можно рассмотреть все игровые схемы.

Напомним, что Гильерме должен был объявлять составы команд, однако опоздал и только поприветствовал болельщиков перед началом игры.

Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 13:39
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Прикольно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но молодец!!!!!!!!!!!!! Старается!!!!!!!!!!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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