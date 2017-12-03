Гильерме поработал диктором на матче с "Рубином" (видео)

Вратарь "Локомотива" Гильерме поработал диктором на стадионе железнодорожников во время первого тайма матча 19-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:0).Голкипер, продолжающий восстановление после травмы, отметил, что из дикторской рубки можно рассмотреть все игровые схемы.Напомним, что Гильерме должен был объявлять составы команд, однако опоздал и только поприветствовал болельщиков перед началом игры.