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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Уфа: в этом году чемпионат достаточно ровный, обрисовалась группа лидеров
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил проблемы с составом.
"Это последняя календарная домашняя игра. В этом году чемпионат достаточно ровный, обрисовалась группа лидеров. Все матчи проходят напряженно и в тяжелой борьбе.
Живоглядов и Сысуев не сыграют из-за дисквалификации? Это наши основные игроки. Это вносит коррективы. Есть определенные взаимодействия, которые наигрывались. Тренерскому штабу пришлось подумать, как заменить их. Но это шанс для тех игроков, которые не всегда выходят на поле. В любом случае, задачи не меняются, надо выходить и показывать все, на что мы способны", - сказал Семак.
"Это последняя календарная домашняя игра. В этом году чемпионат достаточно ровный, обрисовалась группа лидеров. Все матчи проходят напряженно и в тяжелой борьбе.
Живоглядов и Сысуев не сыграют из-за дисквалификации? Это наши основные игроки. Это вносит коррективы. Есть определенные взаимодействия, которые наигрывались. Тренерскому штабу пришлось подумать, как заменить их. Но это шанс для тех игроков, которые не всегда выходят на поле. В любом случае, задачи не меняются, надо выходить и показывать все, на что мы способны", - сказал Семак.
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