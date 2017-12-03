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Матч "МЮ" - ЦСКА будет судить Джанлука Рокки

Итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки будет работать на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — ЦСКА, сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Эленито Ди Либераторе и Лука Банти.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" — ЦСКА состоится 5 декабря в Англии.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 14:05
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:10) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Известный нам судья-32раз, по недавнему матчу со сборной Испании.
Надеюсь уже пережил непопадание сб. Италии на Чм.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
лучше бы нам с Ливером итальяшек поставили)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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