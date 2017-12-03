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"Тоттенхэм" не будет препятствовать уходу защитника Дэнни Роуза в январе

"Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно готов продать защитника Дэнни Роуза, сообщает Daily Star.

"Шпоры" готовы рассмотреть разные предложения по 27-летнему англичанину. "Тоттенхэм" хочет выручить за Роуза не менее 50 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляет "Манчестер Юнайтед".
Теги: Тоттенхэм Трансферы
Сегодня, 14:09
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