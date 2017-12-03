Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (1)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (1)
09:06
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
08:04
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
01:00
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
Карлес Пуйоль: мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе
00:40
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Вчера, 23:32
Гильерме: уже очень хочется на поле
Гильерме: уже очень хочется на поле
Вчера, 23:25
Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (4)
Юрий Жирков: мы и Уругвай - фавориты нашей группы на ЧМ-2018 (4)
Вчера, 23:14
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
"Шальке-04" упустил победу над "Кельном"
"Тоттенхэм" не будет препятствовать уходу защитника Дэнни Роуза в январе
"Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно готов продать защитника Дэнни Роуза, сообщает Daily Star.
"Шпоры" готовы рассмотреть разные предложения по 27-летнему англичанину. "Тоттенхэм" хочет выручить за Роуза не менее 50 миллионов евро.
Интерес к игроку проявляет "Манчестер Юнайтед".
"Шпоры" готовы рассмотреть разные предложения по 27-летнему англичанину. "Тоттенхэм" хочет выручить за Роуза не менее 50 миллионов евро.
Интерес к игроку проявляет "Манчестер Юнайтед".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.