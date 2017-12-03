"Тоттенхэм" не будет препятствовать уходу защитника Дэнни Роуза в январе

"Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно готов продать защитника Дэнни Роуза, сообщает Daily Star."Шпоры" готовы рассмотреть разные предложения по 27-летнему англичанину. "Тоттенхэм" хочет выручить за Роуза не менее 50 миллионов евро.Интерес к игроку проявляет "Манчестер Юнайтед".