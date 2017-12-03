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Футболисты "Брайтона" взяли автограф у Салаха после матча с "Ливерпулем"

Футболисты "Брайтона" после матча 15 тура с "Ливерпулем" (1:5) взяли автограф у форварда Мохаммеда Салаха.

Фотографию опубликовал журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс в своем твиттере.

Сегодня, 15:17
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№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 15:47) #
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«Алания»
Арабской вязью расписался для арапчонков?... laughing
Регистрация: 3.05.2015
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