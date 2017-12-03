Футболисты "Брайтона" взяли автограф у Салаха после матча с "Ливерпулем"

Mo Salah signing shirts in the tunnel at Brighton #LFC pic.twitter.com/Tv720tIHmj — James Pearce (@JamesPearceEcho) December 2, 2017

Футболисты "Брайтона" после матча 15 тура с "Ливерпулем" (1:5) взяли автограф у форварда Мохаммеда Салаха.Фотографию опубликовал журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс в своем твиттере.