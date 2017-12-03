Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Немецкий специалист Юрген Клинсманн может возглавить сборную Австралии

Немецкий специалист Юрген Клинсманн рассматривается кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии, сообщает Theworldgame.

Отмечается, что он лично предложил свою кандидатуру Федерации футбола Австралии.

Напомним, что сборная Австралии вышла на чемпионат мира-2018 под руководством Анге Постекоглу, который решил покинуть этот пост.
Сегодня, 15:46
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 15:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Было бы интересно, явно он улучшит их игру.
Регистрация: 3.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.