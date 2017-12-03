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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" (1)
Немецкий специалист Юрген Клинсманн может возглавить сборную Австралии
Немецкий специалист Юрген Клинсманн рассматривается кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии, сообщает Theworldgame.
Отмечается, что он лично предложил свою кандидатуру Федерации футбола Австралии.
Напомним, что сборная Австралии вышла на чемпионат мира-2018 под руководством Анге Постекоглу, который решил покинуть этот пост.
Отмечается, что он лично предложил свою кандидатуру Федерации футбола Австралии.
Напомним, что сборная Австралии вышла на чемпионат мира-2018 под руководством Анге Постекоглу, который решил покинуть этот пост.
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