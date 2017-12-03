Немецкий специалист Юрген Клинсманн может возглавить сборную Австралии

Немецкий специалист Юрген Клинсманн рассматривается кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии, сообщает Theworldgame.Отмечается, что он лично предложил свою кандидатуру Федерации футбола Австралии.Напомним, что сборная Австралии вышла на чемпионат мира-2018 под руководством Анге Постекоглу, который решил покинуть этот пост.