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"Краснодар" - "Ахмат": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ахмата" на игру 19-го тура премьер-лиги.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Адамов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мартынович, Жоаузинью, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео.

Запасные: Городов, Мохаммади, Иванов, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.
Теги: Краснодар Ахмат
Сегодня, 16:13
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№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:27) #
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Грицаенко снова "привезет"


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
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