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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
"Краснодар" - "Ахмат": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Ахмата" на игру 19-го тура премьер-лиги.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Адамов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мартынович, Жоаузинью, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео.
Запасные: Городов, Мохаммади, Иванов, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Адамов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мартынович, Жоаузинью, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео.
Запасные: Городов, Мохаммади, Иванов, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Раванелли, Садаев, Ахъядов, Балай.
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