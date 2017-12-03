Похожий сценарий. "Краснодар" и "Ахмат" опять выдали сумасшедший матч

Чемпионат России



19 тур



"Краснодар" - "Ахмат" 3:2

Пропустив два гола в первом тайме, "Краснодар" смог исправиться и переломить ход встречи уже после перерыва. О том, как спасались "быки", - материалПосле 7 набранных очков из 9-ти возможных руководство «Ахмата», похоже, уже приняло решение о том, чтобы оставить молодого тренера, сменившего на посту главного тренера Олега Кононова. Но, в любом случае, окончательные выводы делать будут после двух грядущих туров, за которыми последует зимний перерыв, так что выездная игра против "Краснодара" была для тренера грозненцев довольно важной. Тем более, учитывая турнирные расклады, - "Ахмат" приближался к зоне еврокубков, а для того чтобы осесть там плотно надо было сокращать пятиочковый отрыв от "быков".На излюбленную манеру "Краснодара" гости отвечали прямым противодействием. Грозненцы старались не оставлять пространства в центре, поднимались много выше, сковывая противника на этапе формирования атак, и охотно бежали отвечать, пользуясь брошенными зонами, что неизбежно возникают при старании играть в широкую атаку. Такой путь существенно осложнял жизнь "быкам", для которых было бы куда удобнее, если бы команда Галактионова не берегла территорию и запиралась на своей половине поля.Если стартовый отрезок встречи чуть задорнее проводили гости, то по истечении первой трети тайма команды более-менее уравнялись и играли на встречных курсах. Это равновесие совсем не навевало скуку - обе команды старались идти вперёд без лишних промедлений и регулярно добирались до ворот друг друга. Полноценная опасность случалась редко, чаще удавалось бить лишь издалека, - но благодаря темпу и настроению встречи смотрелась она очень неплохо.На экваторе тайма "Краснодар" всё-таки мяч отобрал и начал играть откровенно привычную роль - владение и долгий переброс мяч в попытке взломать оборону соперника. Казалось хозяева постепенно прибирают инициативу. Но так только казалось."Ахмат" забивает со стандартов чаще всех, так что внимание центральных защитников "Краснодара" должно было быть сконцентрировано на этих моментах, но почему-то хозяева словно забыли о том, как исполняют угловые грозненцы. В итоге Швец результативно замкнул подачу от углового флага, а Грицаенко с Гранквистом лишь проводили мяч печальными взглядами."Краснодар" вроде бы завёлся из-за пропущенного мяча, но привело это только к конфликтам и вытекающей толкотне. А грозненцы через пять минут уже праздновали второй гол. Издалека то ли ударил, то ли делал передачу Исмаэл, мяча в штрафной никто не коснулся, и он залетел в сетку. На перерыв "Ахмат" уходил с весомым, солидным перевесом.В перерыве "быки" завелись и вышли на второй тайм с горящими глазами и, видимо, только одной мыслью. "Ахмат" плохо справлялся со свежим натиском противника, тушевался и допускал просчёты. Один из них ещё через пять минут после возобновления встречи использовал Смолов.Вскоре Фёдор опять отличился - заработал пенальти, которого, надо признать, не было. Но одиннадцатиметровый Гранквист не реализовал. Пробил швед, виновный в первом голе "Ахмата" так плохо, что молодому голкиперу Гудиеву даже не пришлось очень уж стараться."Краснодар" продолжал доминировать на поле и не позволял гостям, как это принято говорить, поднять головы. Одна атак сменяла другую, и довольно скоро защитник Гранквист всё-таки показал себя с лучшей стороны - он ворвался в штрафную площадь Гудиева и сделал предголевой пас на Перейру. Уже после этого счёт сравнял Павел Мамаев, но основная заслуга здесь, конечно, принадлежит именно Гранквисту.Всё оставшееся время "Краснодар" яростно искал возможности для того, чтобы всё-таки победить в этой встрече. Моментов было не очень много - к концу тайма "Ахмат" успокоился и начал обороняться куда более внимательно и уверенно, но хозяева выгодно отличались от своих оппонентов желанием и движением. И в итоге это принесло успех - Жоаозиньо оформил гол в дополнительное время. В этом драматичном матче победил "Краснодар". Так же было и в первом круге, когда "Ахмат" еще тренировал Кононов.Смолов, 52, Мамаев, 68, Жоаозиньо, 90+2 - Швец, 29, Исмаэл, 36.Гранквист, 58 (вратарь).Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Классон, Смолов (Иван, 89).Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли, 83), Лео (Мохаммади, 61).Исмаэл, 18, Петров, 27, Смолов, 32, Швец, 32, Уциев, 37, Перейра, 59, Мамаев, 68, Гранквист, 80, Гудиев, 84, Рамирес, 90.