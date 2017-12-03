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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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РФС может одобрить проведение матча "Урал" - "Арсенал" в манеже
Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что в организации могут одобрить просьбу президента "Урала" Григория Иванова перенести в манеж матч 20-то тура РФПЛ с "Арсеналом" в случае сильного мороза в Екатеринбурге.
"Будем ждать впритирку к этой дате, сейчас что-то рано говорить. Но нужен разумный подход, решение должно быть взвешенным. При морозе игру можно перенести в манеж.
Стадион вмещает десять тысяч зрителей, а манеж - три тысячи, ничего страшного. Понятно, что при варианте игр в первой декаде декабря есть опасения по нескольким матчам, но давайте подождем", - передает слова Куликова ТАСС.
Матч 20-го тура "Урал" - "Арсенал" состоится 8 декабря в Екатеринбурге. В этот день прогнозируется понижение температуры до "-10" градусов.
"Будем ждать впритирку к этой дате, сейчас что-то рано говорить. Но нужен разумный подход, решение должно быть взвешенным. При морозе игру можно перенести в манеж.
Стадион вмещает десять тысяч зрителей, а манеж - три тысячи, ничего страшного. Понятно, что при варианте игр в первой декаде декабря есть опасения по нескольким матчам, но давайте подождем", - передает слова Куликова ТАСС.
Матч 20-го тура "Урал" - "Арсенал" состоится 8 декабря в Екатеринбурге. В этот день прогнозируется понижение температуры до "-10" градусов.
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