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РФС может одобрить проведение матча "Урал" - "Арсенал" в манеже

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что в организации могут одобрить просьбу президента "Урала" Григория Иванова перенести в манеж матч 20-то тура РФПЛ с "Арсеналом" в случае сильного мороза в Екатеринбурге.

"Будем ждать впритирку к этой дате, сейчас что-то рано говорить. Но нужен разумный подход, решение должно быть взвешенным. При морозе игру можно перенести в манеж.

Стадион вмещает десять тысяч зрителей, а манеж - три тысячи, ничего страшного. Понятно, что при варианте игр в первой декаде декабря есть опасения по нескольким матчам, но давайте подождем", - передает слова Куликова ТАСС.

Матч 20-го тура "Урал" - "Арсенал" состоится 8 декабря в Екатеринбурге. В этот день прогнозируется понижение температуры до "-10" градусов.
Теги: Урал
Сегодня, 16:51
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Как говорил Ганчаренко, все команды должны играть при -15, т.ч. никаких манежей.


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В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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