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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео)
"Беневенто" дома сыграл вничью с "Миланом" в матче 15-го тура чемпионата Италии. Ответный гол у хозяев забил вратарь команды Альберто Бриньоли. Эта ничья стала для новичка Серии А первой в сезоне после 14 подряд поражений на старте.
Чемпионат Италии. 15 тур
"Беневенто" – "Милан" - 2:2
Голы: Бонавентура, 38, Пушкаш, 50, Калинич, 57, Бриньоли, 90+5
"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Кьяра (Гиамфи, 79), Джимсити, Коста, Чибса, Мемушай (Кода, 80), Катальди, Д'Алессандро, Париджини (Бриньола, 67), Пушкаш
"Милан": Доннарумма, Родригес, Романьоли, Бонуччи, Мусаккио, Кессье, Монтоливо (Билья, 73), Бонавентура, Борини (Абате, 60), Калинич, Сусо (Сапата, 87)
Предупреждения: Романьоли, 24, Катальди, 29, Кьяра, 54, Родригес, 71, Романьоли, 75, Кессье, 89, Абате, 90+4, Д'Алессандро, 90+6
Удаления: Романьоли, 75.
Чемпионат Италии. 15 тур
"Беневенто" – "Милан" - 2:2
Голы: Бонавентура, 38, Пушкаш, 50, Калинич, 57, Бриньоли, 90+5
"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Кьяра (Гиамфи, 79), Джимсити, Коста, Чибса, Мемушай (Кода, 80), Катальди, Д'Алессандро, Париджини (Бриньола, 67), Пушкаш
"Милан": Доннарумма, Родригес, Романьоли, Бонуччи, Мусаккио, Кессье, Монтоливо (Билья, 73), Бонавентура, Борини (Абате, 60), Калинич, Сусо (Сапата, 87)
Предупреждения: Романьоли, 24, Катальди, 29, Кьяра, 54, Родригес, 71, Романьоли, 75, Кессье, 89, Абате, 90+4, Д'Алессандро, 90+6
Удаления: Романьоли, 75.
#Brignoli (portiere) regala il primo punto al #Benevento contro il #Milan!— Alessia N??velli (@Alessia_Nov) December 3, 2017
Rossoneri al limite anzi oltre il ridicolo! #BeneventoMilan 2-2 pic.twitter.com/IWi7QN6AAw
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