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Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео)

"Беневенто" дома сыграл вничью с "Миланом" в матче 15-го тура чемпионата Италии. Ответный гол у хозяев забил вратарь команды Альберто Бриньоли. Эта ничья стала для новичка Серии А первой в сезоне после 14 подряд поражений на старте.

Чемпионат Италии. 15 тур

"Беневенто" – "Милан" - 2:2

Голы: Бонавентура, 38, Пушкаш, 50, Калинич, 57, Бриньоли, 90+5

"Беневенто": Бриньоли, Летиция, Кьяра (Гиамфи, 79), Джимсити, Коста, Чибса, Мемушай (Кода, 80), Катальди, Д'Алессандро, Париджини (Бриньола, 67), Пушкаш

"Милан": Доннарумма, Родригес, Романьоли, Бонуччи, Мусаккио, Кессье, Монтоливо (Билья, 73), Бонавентура, Борини (Абате, 60), Калинич, Сусо (Сапата, 87)

Предупреждения: Романьоли, 24, Катальди, 29, Кьяра, 54, Родригес, 71, Романьоли, 75, Кессье, 89, Абате, 90+4, Д'Алессандро, 90+6

Удаления: Романьоли, 75.

Теги: Милан
Сегодня, 16:58
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№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
С Пушкашом в составе и так играть?
Регистрация: 2.06.2009
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