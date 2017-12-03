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ЦСКА прилетел в Манчестер на игру с "МЮ" (фото)

ЦСКА прибыл в Манчестер на заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

Игра состоится 5 декабря на "Олд Траффорд". Начало - в 22.45 мск.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:12
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