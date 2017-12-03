Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сильвестр Игбун: в следующей игре ждите хет-трик

Сильвестр Игбун, нападающий ФК "Уфа", поделился впечатлениями от крупной победы над "Амкаром" (3:0) в рамках 19-го тура премьер-лиги, передает корреспондент Rusfootball.info. Напомним, нигериец забил в игре два гола.

- В 1-м тайме у меня не получалось, но мы остались в игре и добились результата. Было много борьбы, соперник поджимал нас, прессинговал. Первый гол облегчил игру, дальше пошло легче, я рад победе.

- "Уфа" всё ближе к еврокубковой зоне, какие задачи стоят перед командой?

- Мы не имеем конкретных целей, важна только следующая встреча.

- Когда нам ждать хет-трик?

- В следующей игре.
Теги: Игбун Уфа
Сегодня, 17:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.