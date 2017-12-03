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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сильвестр Игбун: в следующей игре ждите хет-трик
Сильвестр Игбун, нападающий ФК "Уфа", поделился впечатлениями от крупной победы над "Амкаром" (3:0) в рамках 19-го тура премьер-лиги, передает корреспондент Rusfootball.info. Напомним, нигериец забил в игре два гола.
- В 1-м тайме у меня не получалось, но мы остались в игре и добились результата. Было много борьбы, соперник поджимал нас, прессинговал. Первый гол облегчил игру, дальше пошло легче, я рад победе.
- "Уфа" всё ближе к еврокубковой зоне, какие задачи стоят перед командой?
- Мы не имеем конкретных целей, важна только следующая встреча.
- Когда нам ждать хет-трик?
- В следующей игре.
- В 1-м тайме у меня не получалось, но мы остались в игре и добились результата. Было много борьбы, соперник поджимал нас, прессинговал. Первый гол облегчил игру, дальше пошло легче, я рад победе.
- "Уфа" всё ближе к еврокубковой зоне, какие задачи стоят перед командой?
- Мы не имеем конкретных целей, важна только следующая встреча.
- Когда нам ждать хет-трик?
- В следующей игре.
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