Сильвестр Игбун: в следующей игре ждите хет-трик

Сильвестр Игбун, нападающий ФК "Уфа", поделился впечатлениями от крупной победы над "Амкаром" (3:0) в рамках 19-го тура премьер-лиги, передает корреспондент. Напомним, нигериец забил в игре два гола.- В 1-м тайме у меня не получалось, но мы остались в игре и добились результата. Было много борьбы, соперник поджимал нас, прессинговал. Первый гол облегчил игру, дальше пошло легче, я рад победе.- Мы не имеем конкретных целей, важна только следующая встреча.- В следующей игре.