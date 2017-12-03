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Иван Обляков: очень рад, что впервые в чемпионате "Уфа" выиграла крупно

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков ответил на вопросы после победы над "Амкаром" (3:0) в премьер-лиге, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Очень рад, впервые выиграли в чемпионате крупно. Мы провели хороший матч, много забили, все довольны в команде. Хотел показать себя, выходя на замену, забить гол, помочь ребятам, это всегда приятно.

- В следующем туре не будет такого, что мыслями будете где-то в отпуске?

- Конечно, нет. Все профессионалы и всё понимают. А настрой всегда на победу, нам нужны три очка.

- Ты номинирован на премию "Первая пятерка". Как к этому относишься?

- Видел, периодически слежу кто за кого голосует. Посмотрим, кто одержит победу.

- На этой неделе была жеребьевка чемпионата мира, как тебе группа сборной России?

- Хорошая группа, нашей сборной вполне по силам выйти из нее.

- Забиваешь два матча подряд, третьего ждать?

- Я надеюсь.
Теги: Обляков Уфа
Сегодня, 17:27
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