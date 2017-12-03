Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:58
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (1)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (1)
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
09:06
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
08:04
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
Мануэл Фернандеш: если бы мне год назад сказали, что сыграю 100 матчей за "Локомотив", я бы не поверил (3)
Иван Обляков: очень рад, что впервые в чемпионате "Уфа" выиграла крупно
Полузащитник "Уфы" Иван Обляков ответил на вопросы после победы над "Амкаром" (3:0) в премьер-лиге, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Очень рад, впервые выиграли в чемпионате крупно. Мы провели хороший матч, много забили, все довольны в команде. Хотел показать себя, выходя на замену, забить гол, помочь ребятам, это всегда приятно.
- В следующем туре не будет такого, что мыслями будете где-то в отпуске?
- Конечно, нет. Все профессионалы и всё понимают. А настрой всегда на победу, нам нужны три очка.
- Ты номинирован на премию "Первая пятерка". Как к этому относишься?
- Видел, периодически слежу кто за кого голосует. Посмотрим, кто одержит победу.
- На этой неделе была жеребьевка чемпионата мира, как тебе группа сборной России?
- Хорошая группа, нашей сборной вполне по силам выйти из нее.
- Забиваешь два матча подряд, третьего ждать?
- Я надеюсь.
- Очень рад, впервые выиграли в чемпионате крупно. Мы провели хороший матч, много забили, все довольны в команде. Хотел показать себя, выходя на замену, забить гол, помочь ребятам, это всегда приятно.
- В следующем туре не будет такого, что мыслями будете где-то в отпуске?
- Конечно, нет. Все профессионалы и всё понимают. А настрой всегда на победу, нам нужны три очка.
- Ты номинирован на премию "Первая пятерка". Как к этому относишься?
- Видел, периодически слежу кто за кого голосует. Посмотрим, кто одержит победу.
- На этой неделе была жеребьевка чемпионата мира, как тебе группа сборной России?
- Хорошая группа, нашей сборной вполне по силам выйти из нее.
- Забиваешь два матча подряд, третьего ждать?
- Я надеюсь.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.