Иван Обляков: очень рад, что впервые в чемпионате "Уфа" выиграла крупно

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков ответил на вопросы после победы над "Амкаром" (3:0) в премьер-лиге, передает корреспондент- Очень рад, впервые выиграли в чемпионате крупно. Мы провели хороший матч, много забили, все довольны в команде. Хотел показать себя, выходя на замену, забить гол, помочь ребятам, это всегда приятно.- Конечно, нет. Все профессионалы и всё понимают. А настрой всегда на победу, нам нужны три очка.- Видел, периодически слежу кто за кого голосует. Посмотрим, кто одержит победу.- Хорошая группа, нашей сборной вполне по силам выйти из нее.- Я надеюсь.