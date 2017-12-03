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Гаджи Гаджиев: так, как мы, играть можно только во дворе или на пляже

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев на пресс-конференции дал оценку матчу 19-го тура чемпионата России с "Уфой", передает корреспондент Rusfootball.info. Напомним, его подопечные на выезде уступили уфимцам со счетом 0:3.

- В первом тайме у нас была организованная команда, которая знала, что нужно делать. Может, даже пенальти в ворота "Уфы" должны были ставить. Неприятности сопернику мы тоже создавали.

А вот второй тайм проиграли вчистую, по делу, потому что так играть нельзя в профессиональный футбол – во дворе можно, на пляже тоже. В то, что мы играли во втором тайме, наше поколение называет дворовым футболом.

Организовали проходной двор. Мы систематически нарушали футбольные законы и получили по заслугам. У нас редко бывают такие игры.

- Есть ли вина вратаря во втором пропущенном мяче?

- В принципе он правильно делал, возможно, еще выше надо было подниматься, тогда бы соперник не провел контратаку. При первом голе, возможно, и есть вина, но там недоработала оборона, они же выключились из игры, выступили наблюдателями, - заявил Гаджиев.
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 17:37
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