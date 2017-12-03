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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Женщина-арбитр прервала матч чемпионата Украины из-за снегопада (видео)
Матч 18-го тура чемпионата Украины между "Карпатами" и донецким "Олимпиком" был прерван из-за снегопада.
Команды отыграли первый тайм (1:1), однако в связи с погодными условиями главный арбитр Катерина Монзуль приняла решение не возобновлять встречу после перерыва. Когда будет доигран матч пока неизвестно.
Команды отыграли первый тайм (1:1), однако в связи с погодными условиями главный арбитр Катерина Монзуль приняла решение не возобновлять встречу после перерыва. Когда будет доигран матч пока неизвестно.
Не побороли снігопад?— FootballHub (@FootballHub_Ua) December 3, 2017
Катерина Монзуль так і не вивела команди на поле. Другий тайм матчу Карпати - Олімпік перенесено. pic.twitter.com/5eKuHO6UXL
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