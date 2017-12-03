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Женщина-арбитр прервала матч чемпионата Украины из-за снегопада (видео)

Матч 18-го тура чемпионата Украины между "Карпатами" и донецким "Олимпиком" был прерван из-за снегопада.

Команды отыграли первый тайм (1:1), однако в связи с погодными условиями главный арбитр Катерина Монзуль приняла решение не возобновлять встречу после перерыва. Когда будет доигран матч пока неизвестно.

Сегодня, 17:46
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(2)
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:31) #
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Цитата: pfkegjbl 2
Тушь потекла?


Скакать холодно
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Тушь потекла?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
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