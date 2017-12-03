Женщина-арбитр прервала матч чемпионата Украины из-за снегопада (видео)

Не побороли снігопад?

Катерина Монзуль так і не вивела команди на поле. Другий тайм матчу Карпати - Олімпік перенесено. pic.twitter.com/5eKuHO6UXL — FootballHub (@FootballHub_Ua) December 3, 2017

Матч 18-го тура чемпионата Украины между "Карпатами" и донецким "Олимпиком" был прерван из-за снегопада.Команды отыграли первый тайм (1:1), однако в связи с погодными условиями главный арбитр Катерина Монзуль приняла решение не возобновлять встречу после перерыва. Когда будет доигран матч пока неизвестно.