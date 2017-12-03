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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Федор Смолов: так вальяжно ходить по полю, мы так ни одну команду не обыграем
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в перерыве матча премьер-лиги против "Ахмата" прокомментировал неудачную игру своей команды.
"Да ничего не происходит. Просто так нельзя играть. Так мы ни одну команду не обыграем.
Вальяжно ходить на поле и думать, что за счет паса обыграем кого-то... Не знаю, будем думать, тренер в перерыве что-то скажет", - сказал Смолов в эфире канала "Наш футбол".
"Да ничего не происходит. Просто так нельзя играть. Так мы ни одну команду не обыграем.
Вальяжно ходить на поле и думать, что за счет паса обыграем кого-то... Не знаю, будем думать, тренер в перерыве что-то скажет", - сказал Смолов в эфире канала "Наш футбол".
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