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Федор Смолов: так вальяжно ходить по полю, мы так ни одну команду не обыграем

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в перерыве матча премьер-лиги против "Ахмата" прокомментировал неудачную игру своей команды.

"Да ничего не происходит. Просто так нельзя играть. Так мы ни одну команду не обыграем.

Вальяжно ходить на поле и думать, что за счет паса обыграем кого-то... Не знаю, будем думать, тренер в перерыве что-то скажет", - сказал Смолов в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 18:08
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