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"Анжи" - "СКА-Хабаровск": стартовые составы

"Анжи" и "СКА-Хабаровск" объявили составы на матч 19-го тура премьер-лиги. Встреча состоится на "Анжи-Арене".

"Анжи": Лория, Армаш, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко, Хубулов, Маркелов, Лескано.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин, Никифоров, Наваловский, Маркович.
Теги: Анжи СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:19
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Наконец-то наш вратарский гений нашел свою команду


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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