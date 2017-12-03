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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Анжи" - "СКА-Хабаровск": стартовые составы
"Анжи" и "СКА-Хабаровск" объявили составы на матч 19-го тура премьер-лиги. Встреча состоится на "Анжи-Арене".
"Анжи": Лория, Армаш, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко, Хубулов, Маркелов, Лескано.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин, Никифоров, Наваловский, Маркович.
"Анжи": Лория, Армаш, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко, Хубулов, Маркелов, Лескано.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко, Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин, Никифоров, Наваловский, Маркович.
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