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СМИ: "Халл Сити" уволит Леонида Слуцкого в понедельник

Леонид Слуцкий в понедельник будет уволен с поста главного тренера "Халл Сити", информирует ESPN.

Напомним, "тигры" не могут выиграть в последних семи матчах Чемпионшипа при 3 ничьих и 4 поражениях. Подопечные Слуцкого идут на 20-м месте в турнирной таблице турнира.
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 18:31
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№11 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:18) #
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  •  (1)
online

В Ростов на смену Кучука!
Регистрация: 18.03.2013
№10 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Зра они так. Надо было переименовать ХАЛЛ СИТИ в HULL CSKA
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну хоть английский выучил...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (4)

Дальше большие планы! Поездка в Антарктиду!
Регистрация: 11.04.2016
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 18:52) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, в КВН пойдет или в ЧтоГдеКогда?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№6 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (4)
online

Слуцкий-это случайный тренер. Никогда не считал его хорошим тренером.
Регистрация: 9.02.2014
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Не приживаются наши футбольные тренеры за границей...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь дорога одна,в Челси!Два иудея договорятся.
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:36) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Гамбургеры - вокзал - Антарктида.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 18:35) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
еще один светлый праздник и светлая страница в истории клуба))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:35) #
  • +8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Сбитый Лёнчик))


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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