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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
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Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
СМИ: "Халл Сити" уволит Леонида Слуцкого в понедельник
Леонид Слуцкий в понедельник будет уволен с поста главного тренера "Халл Сити", информирует ESPN.
Напомним, "тигры" не могут выиграть в последних семи матчах Чемпионшипа при 3 ничьих и 4 поражениях. Подопечные Слуцкого идут на 20-м месте в турнирной таблице турнира.
Напомним, "тигры" не могут выиграть в последних семи матчах Чемпионшипа при 3 ничьих и 4 поражениях. Подопечные Слуцкого идут на 20-м месте в турнирной таблице турнира.
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