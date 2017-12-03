СМИ: "Халл Сити" уволит Леонида Слуцкого в понедельник

Леонид Слуцкий в понедельник будет уволен с поста главного тренера "Халл Сити", информирует ESPN.Напомним, "тигры" не могут выиграть в последних семи матчах Чемпионшипа при 3 ничьих и 4 поражениях. Подопечные Слуцкого идут на 20-м месте в турнирной таблице турнира.